استخبارات النواب الأمريكى : تغريدة ترامب عن الهجوم الإلكترونى خيانة فاضحة

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وجاء ذلك فى تصريح رد فيه شيف على تغريدة لترامب اتهم فيها "وسائل الإعلام الكاذبة" بتضخيم حادث تعرض بعض المؤسسات الأمريكية لاختراق إلكترونى، والتقليل من دور روسيا فى تحمل المسؤولية عنه.
وكتب رئيس لجنة الاستخبارات فى تغريدة له على "تويتر": يوم جديد وخيانة فاضحة جديدة لأمننا القومى من قبل هذا الرئيس.. تغريدة جديدة غير نزيهة تصدح وكأنها مكتوبة فى الكرملين.. تملق جديد لبوتين.. ودليل جديد على أن ترامب يجب أن يغادر مكتبه فى أقرب وقت".
وأعلن ترامب، فى وقت سابق، اليوم عبر موقع "تويتر"، أن الأنباء المتداولة عن الاختراق الإلكترونى لبعض المؤسسات الأمريكية، تم تضخيمها من "الإعلام الكاذب"، وقلل من دور روسيا فى الهجمات.
وقبل أيام، قالت وسائل إعلام أمريكية بأن قراصنة "متصلين بالدولة الروسية" وقفوا وراء اختراق كبير استهدف عددا من المؤسسات فى الولايات المتحدة.
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