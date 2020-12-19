بومبيو : روسيا تقف خلف الاختراق الإلكترونى للحكومة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "CNN" الأمريكية، علق بومبيو على الأمر، أمس الجمعة، قائلا: "لا أستطيع أن أقول الكثير لأننا ما زلنا نجرى عملية التفريغ بدقة حول ماهية الأمر، وأنا متأكد أن جزء مما سنجده سيبقى سريا"، حسب قوله فى مقابلة مع ماكر ليفن.

وتابع وزير الخارجية الأمريكى قائلا: "لكن يكفى القول إن الأمر تطلب مجهودا كبيرا عبر استخدام برمجيات لطرف ثالث من أجل الوصول إلى الشفرة والولوج إلى أنظمة الحكومة الأمريكية ويظهر الآن أن الاختراق شمل أنظمة الشركات الخاصة وشركات وحكومات أخرى حول العالم"، حسب قوله.