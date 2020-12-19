جدة - نرمين السيد - وذكرت العمليات المشتركة -فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم السبت- أنه جرى أيضا اعتقال خمسة عناصر إرهابية فى الطارمية شمالى بغداد. وأوضحت أنه بهدف تعزيز الأمن والاستقرار فى مختلف مناطق البلاد، وتجفيف منابع الإرهاب، واصلت القوات الامنية عملياتها الاستباقية، وقد تمكنت قوات الحشد الشعبى من مداهمة أوكار عناصر عصابات داعش وقتل 5 إرهابيين، فى حين ألقى جهاز الأمن الوطنى القبض على خمسة آخرين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العمليات المشتركة فى العراق تعلن مقتل 5 إرهابيين فى بابل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.