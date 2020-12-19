بريطانيا : إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد فى مناطق تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - وشدد جونسون، فى مؤتمر صحفى مساء اليوم السبت، على البريطانيين التحلى بالواقعية بشأن احتفالات الأعياد. وأعلن رئيس الوزراء البريطانى، إعادة فرض الحجر المنزلى فى لندن وجنوب شرق البلاد اعتبارا من الغد، مشددا على سكان مناطق تفشى فيروس كورونا عدم الاختلاط بسائر السكان.

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