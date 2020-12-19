مقتل 6 جنود وجرح 4 آخرين بهجوم لـ ”طالبان” على مركز للقوات...

قتل 6 عسكريين أفغان وأصيب 4 آخرون بجروح نتيجة هجوم لحركة "طالبان" استهدف مركزا أمنيا في ولاية بادغيس شمال غربي أفغانستان، حسبما أفادت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم السبت. ونقلت القناة عن رئيس مجلس الولاية، عبد العزيز بيك، قوله إن الهجوم وقع في مدينة قلعه نو، عاصمة الولاية، حيث استهدف المسلحون مركزا لقوات الحماية العامة الأفغانية (التابعة لوزارة الداخلية). وذكرت القناة أيضا أن الهجوم خلف أيضا سبعة مفقودين في صفوف قوات الأمن.

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