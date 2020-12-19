اعتبر كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، اليوم السبت، أن اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19"، "تبدو كافية" في توليد استجابة مناعية لمتغير جديد لفيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال.
خبير بريطاني: يبدو أن اللقاحات الجديدة قادرة على التعامل مع الطفرة الجديدة لكوروناكبير الأطباء في بريطانيا يؤكد سرعة تفشي الطفرة الجديدة من فيروس كورونا
وقال باتريك فالانس للصحفيين، إن "هناك حاجة لمزيد من إجراءات الصحة العامة لإبقاء الشكل الجديد تحت السيطرة".
وجاءت تصريحات فالانس، بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون قيودا أكثر صرامة بشأن فيروس كورونا في لندن وجنوب شرقي البلاد.
من جهته، أعلن كبير الأطباء في بريطانيا، كريس ويتي، أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تم الكشف عنها في بلاده، تنتشر بسرعة كبيرة.
وقال: "السلطات الطبية البريطانية نبهت منظمة الصحة العالمية بسرعة تفشي الطفرة الجديدة بجنوب شرق بريطانيا، وإنها تستمر في تحليل المعطيات الواردة لتحسين فهمها للواقع".
وأشار إلى أنه "لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على أن الطفرة الجديدة أكثر فتكا من سابقاتها أم أنها قادرة على مقاومة اللقاحات المضادة لكورونا"، موضحا أن "أبحاثا علمية جارية لتأكيد أو نفي ذلك".
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