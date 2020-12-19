تايلاند تسجل أكبر قفزة يومية بإصابات كورونا 

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، تسجيل 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، في أكبر قفزة في يوم واحد.

وسجلت معظم الحالات الجديدة في مقاطعة ساموت ساخون، حيث تم الإبلاغ عن تفش مرتبط بسوق للروبيان (الجمبري) في المقاطعة.

وقال المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض أوباس كارنكاوينبونغ في مؤتمر صحفي إنه تم اكتشاف الحالات الجديدة من خلال الفحوص التي أجريت للعمال المهاجرين مشيرا إلى وجود المزيد من الحالات في المستشفيات.

وأضاف أن معظم الحالات التي قدمت إلى المستشفيات كانت بدون أعراض.