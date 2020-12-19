رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي: تغريدة ترامب بشأن القرصنة خيانة فاضحة...



اعتبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، أن تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الاختراق الإلكتروني الأخير "خيانة فاضحة للأمن القومي".

وجاء ذلك في تصريح رد فيه شيف على تغريدة لترامب اتهم فيها "وسائل الإعلام الكاذبة" بتضخيم حادث تعرض بعض المؤسسات الأمريكية لاختراق إلكتروني، وتحميل روسيا المسؤولية عنه.

وكتب رئيس لجنة الاستخبارات في تغريدة له على "تويتر": يوم جديد وخيانة فاضحة جديدة لأمننا القومي من قبل هذا الرئيس.. تغريدة جديدة غير نزيهة تصدح وكأنها مكتوبة في الكرملين.. تملق جديد لبوتين.. ودليل جديد على أن ترامب يجب أن يغادر مكتبه في أقرب وقت".

وسابقا اليوم، أعلن ترامب، في "تويتر"، أن الأنباء المتداولة عن الاختراق الإلكتروني لبعض المؤسسات الأمريكية، تم تضخيمها من "الإعلام الكاذب"، وأن روسيا لا علاقة لها به.

وقبل أيام، زعمت وسائل إعلام أمريكية بأن قراصنة "متصلين بالدولة الروسية" وقفوا وراء اختراق كبير استهدف عددا من المؤسسات في الولايات المتحدة، الأمر الذي نفاه الكرملين.