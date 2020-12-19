إصابة 70 متظاهرا أثناء اشتباكات بين محتجين والشرطة في العاصمة الأوكرانية 

أصيب نحو 70 شخصا بجروح متفاوتة خلال اشتباكات بين رجال أعمال محتجين على الحجر الصحي والشرطة في العاصمة الأوكرانية كييف، الثلاثاء الماضي.

وفي تصريحات صحفية، اليوم السبت، قال رئيس منظمة "اتحاد الدفاع عن قطاع الأعمال"، سيرغي دوروتيتش، إن إحدى المشاركات في المظاهرة فقدت عينها وأصيبت بكدمات وكسور عديدة في وجهها.

ووقعت الاشتباكات أثناء محاولة متظاهرين، يوم الثلاثاء، إقامة خيمة كبيرة قبالة مقر رئاسة الدولة على ساحة الاستقلال في كييف. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين رشقوا رجال الأمن بقنابل دخانية.

وأورد أحد المواقع الإلكترونية المحلية أن الاشتباكات خلفت ثلاثة جرحى، فيما أفادت الشرطة بإصابة 40 من عناصرها.