مسئول بريطاني يحذر: سلالة جديدة من كورونا قد تكون منتشرة في دول أخرى

حذر كبير أطباء انجلترا، كريس ويتي، اليوم السبت، من سلالة جديدة لفيروس كورونا تم اكتشافها بواسطة الصحة العامة في انجلترا، تنتشر بسرعة أكبر من نظيرتها العادية.

وقال ويتي في مؤتمر صحفي عقب إعلان قيود إغلاق جديدة في بريطانيا: "لا يوجد دليل لدينا على أنه يسبب مرضا أكثر خطورة أو يزيد من معدل الوفيات، لكن يبدو أنه ينتقل بسهولة أكبر بكثير"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف ويتي أنه "على الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين، إلا أنه قد يكون أكثر قابلية للانتقال بين الأشخاص بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالسلالة الحالية من الفيروس"، منوهًا بأن تلك البيانات مبكرة وتخضع للمراجعة.

وتابع: "هذه السلالة تنتشر بسرعة".

من جانبه، أكد كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، باتريك فالانسن، أن لقاحات كورونا فعالة وتولد مناعة ضد الفيروس.

وأشار فالانس إلى أنه يعتقد أن السلالة الجديدة من الفيروس قد تكون منتشرة في دول أخرى.

وأضاف: "ربما بدأت هنا.. لا نعرف تحديدًا".

وأوضح فالانسن، أن السلالة الجديدة انتشرت في أجزاء من انجلترا ولندن، لافتًا إلى وجود طفرة إصابات انطلقت من هذا النوع من الفيروس.

وأردف: "إنه يتحرك بسرعة ويؤدي حتمًا إلى زيادة حادة في حالات دخول المستشفيات".