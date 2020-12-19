إصابات كورونا فى بريطانيا تتجاوز المليونين

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، يرتفع بذلك العدد الإجمالى لإصابات كورونا فى البلاد منذ بدء الجائحة إلى 2.004.219 حالة.
كما أعلنت السلطات الصحية تسجيل 534 وفاة بالفيروس، ارتفاعا من 489 فى اليوم السابق، ليصل العدد الكلى للوفيات إلى 67.075 حالة.
يذكر أن الحكومة قالت إن ارتفاع عدد الإصابات قد يكون مرتبطا جزئيا بنوع جديد من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار، ما دفعها إلى تشديد القيود من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا فى لندن ومناطق أخرى من البلاد.
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