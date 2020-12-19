إصابة 70 متظاهرا فى اشتباكات مع الشرطة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات صحفية، اليوم السبت، قال رئيس منظمة "اتحاد الدفاع عن قطاع الأعمال"، سيرجى دوروتيتش، إن إحدى المشاركات فى المظاهرة فقدت عينها وأصيبت بكدمات وكسور عديدة فى وجهها، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ووقعت الاشتباكات أثناء محاولة متظاهرين، الثلاثاء الماضى، إقامة خيمة كبيرة قبالة مقر رئاسة الدولة على ساحة الاستقلال فى كييف، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين رشقوا رجال الأمن بقنابل دخانية.

وأورد أحد المواقع الإلكترونية المحلية أن الاشتباكات خلفت ثلاثة جرحى، فيما أفادت الشرطة بإصابة 40 من عناصرها.