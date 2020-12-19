رسمياً.. بايدن يعلن ترشيح ديب هالاند لمنصب وزير الداخلية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسميًا في مؤتمر صحفي ترشيح النائبة الديمقراطية بمجلس النواب ديب هالاند لمنصب وزير الداخلية.

ووفقًا لـ"رويترز"، أصبحت النائبة الأمريكية ديب هالاند من ولاية نيو مكسيكو، الخيار الأفضل لـ بايدن لتولي منصب وزيرة الداخلية، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة، ليكون هذا التعيين تاريخيًا حيث يجعلها أول وزيرة من السكان الأصليين لأمريكا.

وحسب الوكالة، سيعطي هذا المنصب لها سلطة على وزارة يعمل فيه أكثر من 70 ألف شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وكان الأمريكيون الأصليون شنّوا حملة ضغط على الرئيس جو بايدن، لصنع التاريخ من خلال اختيار واحد منهم لقيادة وزارة الداخلية التي تشرف على القبائل.

فيما قالت هالاند، إن اختيار أحد من الأمريكيين الأصليين لمنصب الداخلية كانت أخبارًا جيدة، مُعربة عن سعادتها بأن تكون بتقدم بلدها في مثل هذه الأفكار.