نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حدث لم تشهده الأرض منذ 800 عام سوف يحدث قريباً ما هو؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة حدث لم تشهده الأرض منذ 800 عام، وفقًا لخبير الفلك الفيزيائي السعودي ملهم محمد هندي، فإن الكرة الأرضية على موعد لم تشهده منذ حوالي 800 عام، ومن المفترض حدوثه في يوم الاثنين القادم الموافق الواحد والعشرين من شهر ديسمبر، وهو موعد حدوث ظاهرة الاقتران الفلكي بين كوكبي زحل والمشترى، وهي ظاهرة ستحدث لأول مرة في تاريخ البشرية، وفقًا لما أوضحه الباحث ملهم محمد هندي.

ظاهرة الاقتران الفلكي بين الكواكب

الجدير بالذكر أن ظاهرة الاقتران الفلكي واحدة من الظواهر الطبيعية الفلكية التي تحدث نتيجة لدوران الأجرام السماوية حول الشمس، وعندما يصدف وأن يتراصف على الأقل جرمين من تلك الأجسام على نفس الخط المستقيم مع كوكب الأرض هنا تحدث ظاهرة الاقتران، ويتم التعبير عن تلك الظاهرة بشكل فلكي من خلال قياس قيمة الخط السماوي بين الجرمين.

وقام الباحث ملهم هندي بتوضيح ظاهرة الاقتران بين كوكب المشترى وكوكب زحل وهما من الكواكب العملاقة، بأن تلك الظاهرة تحدث كل 20 عام عندما يقترن كلا الكوكبين ببعضهما، وذلك نتيجة لطول مدة دوران كوكب زحل حول الشمس والتي تصل إلى 30 عام، ومدة دوران كوكب المشترى حول الشمس الذي يحتاج إلى 12 عام، ونتيجة لذلك يحتاج كوكب المشترى إلى 20 عام حتى يتمكن من لحاق كوكب زحل مرة أخرى.

كما أنه عندما تحدث تلك الظاهرة تصبح المسافة الظاهرية التي نتمكن من مشاهدتها من كوكب الأرض واضحة، فمثلًا عندما تصبح مستويات الكواكب متقاربة هنا تكون المسافة صغيرة وواضحة، والحدث القادم بيوم الاثنين ستكون المسافة ست دقائق قوسية وهذه المسافة قريبة لم يتم رصدها منذ عام 1623م، وحينها لم يكن هناك ميكرسكوب للرصد، مما يعني أن هذا الرصد القريب سيكون الأول بتاريخه.

موعد ظاهرة اقتران كوكبي المشترى وزحل

تم تحديد موعد ظاهرة الاقتران على أن يكون بيوم الاثنين القادم الموافق الواحد والعشرين من شهر ديسمبر، ويمكن رؤيته من بعد غروب الشمس حتى ساعتين لحين الاختفاء في الأفق لهما، حيث سنتمكن رؤيتهما بشكل طبيعي وسهل، وسيظهران بشكل متلاصق ومتجاور بالعين المجردة.