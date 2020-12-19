رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر 1442 لاستخراج شهادات الطلاب بالهوية الوطنية فقط

ننشر رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر للدخول برقم الهوية الوطنية 1442 أو موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري دون الحاجة لتعبئة البيانات الشخصية التي تتمثل في اسم المستخدم للمستفيد وكلمة المرور، حيث يبحث أولياء أمور الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) عن الرابط الرسمي لدخول موقع نور بالهوية الوطنية فقط لاستخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1442هـ.

وهنا وجب التنويه من جانبنا أنه لا يتم تفعيل نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق إلا في الأوقات الخاصة باستخراج شهادات الطلاب سواء الفصل الأول أو الثاني، أي بعد أن يتم الانتهاء من رصد الدرجات للطلاب والطالبات ومراجعتها وتدقيقها، وتتيح وزارة التعليم عام في الوقت الحالي إمكانية دخول نظام نور المركزي باسم المستخدم فقط، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط نظام نور الموحد لحين تفعيل رابط موقع نور بالهوية الوطنية فقط، كما يمكنكم التعرف على طريقة تحديث رقم الجوال في نظام نور من خلال التالي:

رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر للدخول 1442

يتم البحث حالياً عن رابط استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق للإطلاع على شهادات الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ فور الانتهاء من فترة الاختبارات، حيث يتم رصد درجات كل مادة من المواد الدراسية لمراحل التعليم عام فور الانتهاء من الاختبار بشكل يومي.

وقد أعلنت الوزارة عن الزمن المحدد والدرجة وعدد الفقرات الاختبارية لكل اختبار من الاختبارات الخاصة بطلاب الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، حيث يكون زمن الاختبار للاختبار المحدد درجته بـ10 درجات (20 دقيقة)، وعدد الفقرات الاختبارية يكون (10 فقرات اختبارية)، ويكون زمن الاختبار للاختبار المحدد درجته بـ15 درجة (30 دقيقة)، وعدد الفقرات الاختبارية يكون (15 فقرة اختبارية).

أما عن زمن الاختبار للاختبار المحدد درجته بـ20 درجة فيكون (40 دقيقة)، وعدد الفقرات الاختبارية يكون (20 فقرة اختبارية)، ومن المقرر أن يتم تقديم البرامج الإثرائية والعلاجية للصفين الأول والثاني حتى نهاية الأسبوع الثامن عشر (ثلاث ساعات لليوم الواحد)، ومن يرغب في الحصول على رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر للدخول للموقع بالهوية الوطنية فقط، فيجب العلم أنه معطل حالياً، والمتوفر فقط هو رابط نظام نور المركزي التالي:

رابط نظام نور الموحد (noor.moe.gov.sa). هام: سيتم توفير رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط فور تفعيله من جانب الوزارة رسمياً بمشيئة الله تعالى.

توزيع الدرجات في نظام نور المركزي 1442

تم الإعلان عن آلية توزيع الدرجات الجديدة في نظام نور لمراحل التعليم العام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) الفصل الدراسي الأول من جانب وزارة التعليم عام، حيث يمكنكم التعرف على الآلية الجديدة لتوزيع الدرجات لكافة المراحل التعليمية من خلال التالي:

توزيع درجات المرحلة الابتدائية الفصل الأول



أعلنت وزارة التعليم عن آلية توزيع درجات المرحلة الابتدائية بشكل كامل، حيث يمكنكم التعرف عليها من خلال الفيديو التالي:

توزيع الدرجات المرحلة المتوسطة الفصل الدراسي الأول 1442



تم الإعلان عن تخصيص 100 درجة لكل مادة يكون التقويم فيها مستمراً وختامياً، ويتم توزيعها بالتساوي بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني، بالإضافة تخصيص 50 درجة لكل فصل دراسي يمكنكم معرفة توزيعها وتوزيع الدرجات للمرحلة المتوسطة لكافة المواد الدراسية من خلال الفيديو التالي:

توزيع درجات المرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول 1442



تم إيضاح آلية توزيع درجات المرحلة الثانوية لكافة المواد الدراسية (مقررات التقويم العام – مقررات التقويم المستمر – الكفايات اللغوية – درجات الاختبارات التحصيلية – الانتساب) من جانب وزارة التعليم، ويمكنكم التعرف على آلية توزيع الدرجات للمرحلة الثانوية بشكلٍ كاملٍ من خلال الفيديو التالي:

وقد أوجبت الوزارة على المعلمين ضرورة تهيئة الطلاب والطالبات للاختبار قبل بدايته بمدة 5 دقائق، إلى جنب تعريفهم بآلية أداء الاختبار، ومن المقرر ألا يتم تجاوز عدد المواد التي يتم اختبار الطالب بها عن مادتين يومياً، وبعد الانتهاء من رصد الدرجات، سيتم إخراج في نظام نور المركزي، لكي يتمكن أولياء الأمور من دخول النظام بالسجل المدني فقط، وسيتم توفير رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر للدخول بالهوية فقط عبر موقع ثقفني فور إطلاقه رسمياً.