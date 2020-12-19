تردد قناة الأهلى الجديد 2020 Al Ahly TV علي النايل سات

تردد قناة الأهلى الجديد 2020 Al Ahly TV قناة النادي الأهلي متخصصة في بث كافة مباريات كرة القدم التي تتعلق بالنادي الأهلي، حيث أن جميع المباريات التي تذاع بها حصرية وبشكل مباشر، إلى جانب أن تهتم بعرض جميع أخبار النادي الأهلي والاعبين، وصرحت إدارة قناة النادي الأهلي عن ترددها الجديد بالقمر الصناعي النايل سات، لما تتعرض له من تحديثات جديدة لتضمن للمتابع مشاهدة بجودة عالية وبتقنية HD، وقد تم الإعلان عن التردد الجديد للقناة من خلال الموقع الرسمي للقناة على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، ونحن اليوم سوف نعرض لكم التردد الجديد لقناة النادي الأهلي 2020.

تردد قناة الأهلى الجديد 2020 Al Ahly TV

لكل عشاق الشياطين الحمر يبحثون في هذه الفترة عن تردد قناة النادي الاهلي، من أجل القيام بمتابعة جميع برامج القناة المتميزة ومشاهدة ممتعة لكافة مباريات النادي الأهلي سواء الجديدة أو القديمة والتي تذاع على القناة من جديد، وبعد أن تم عمل بعض التحديثات للقناة بدأت القناة بالبث التجريبي لها، وتستعد بالوقت الحالي لتقدم للمشاهدين ومحبين النادي الأهلي خطة البرامج المتميزة وموعد بثها.

وتعتبر قناة الاهلي هي قناة مصرية تم بث القناة عام 2008، ومنذ بث القناة وهى تقدم كل جديد عن أخبار النادي الاهلي المصري وتعرض الكثير من البرامج الهادفة والمميزة مثل الاهلي اليوم، البيت الكبير،النشرة الرياضية، ماتشات زمان، ملوك الصالات، ملك وكتابة وتعرض ايضا مباريات النادي الاهلي بالكامل بث مباشر بدون تقطيع.

أصبح الآن بإمكانك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك بمشاهدة البث المباشر لقناة النادي الأهلي عبر ترددها الجديد للقمر الصناعي النايل سات من خلال:

التردد: 12340.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب أفقي.

أما بتردد: 11747.

القمر الصناعي: نايل كما.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح خطأ: 4/3.

استقطاب رأسي.