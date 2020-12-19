جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة السودانية أن دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والمستحدثة بالادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 3 متهمين تعمل فى الاتجار وتهريب البشر، بعد مداهمة منزل بولاية الخرطوم، وتحرير 18 فتاة من إحدى دول الجوار.





وقال العميد شرطة ياسر مضوى مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والمستحدثة -فى تصريح للمكتب الصحفى للشرطة السودانية- إن معلومات وردت للدائرة برصد نشاط إجرامى منظم لإحدى الشبكات الإجرامية، التى تتخذ من منزل فى أحد الأحياء الطرفية بولاية الخرطوم مقرا لأنشطتها الإجرامية، فتم تشكيل فريق ميدانى متخصص للتقصى ورصد ومتابعة الحركة فى المنزل. وأضاف أنه بعد اكتمال كافة الإجراءات القانونية تمت مداهمة المنزل وتحرير 18 فتاة من الضحايا داخل إحدى الغرف، حيث ظهر عليهن الإعياء الشديد بسبب الجوع وتقييد حريتهن، فيما جرى القبض على متهم واتخاذ إجراءات فى مواجتهه بموجب قانون الاتجار بالبشر، وبالتحقيق معه أرشد عن متهمين تم القبض عليهما. وأوضح أن أحد المتهم الرئيسى يقوم باستلام الضحايا وترتيب اقامتهن، ومن ثم تسفيرهن إلى الخارج، بالتنسيق مع شبكة إجرامية فى أديس أبابا، تتكون من 5 متهمين، يقومون بتسفير الضحايا إلى السودان، مقابل مبالغ مالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان : ضبط شبكة لتهريب البشر بالخرطوم وتحرير 18 فتاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.