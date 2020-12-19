بايدن يرشح داب هالاند رسميا لمنصب وزير الداخلية الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى مؤتمر صحفى له منذ قليل، إن معظم المرشحين سيباشرون عملهم منذ اليوم الأول. وتعهد بايدن بتحسين ظروف أصحاب الدخل المنخفض، مشددا "سنعمل على خلق مليون وظيفة مباشرة فى أمريكا".

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