مقتل 6 جنود وجرح 4 بهجوم لطالبان على مركز أمنى فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة عن رئيس مجلس الولاية، عبد العزيز بيك، قوله إن الهجوم وقع فى مدينة قلعه نو، عاصمة الولاية، حيث استهدف المسلحون مركزا لقوات الحماية العامة الأفغانية، التابعة لوزارة الداخلية. وذكرت القناة أيضا أن الهجوم، خلف أيضا سبعة مفقودين فى صفوف قوات الأمن.

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