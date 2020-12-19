نتنياهو يتلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وظهر نتانياهو أمام وسائل الإعلام محاطا بفريق من الأطباء والممرضين، حيث استفسر عن تفاصيل عملية التطعيم، وبعد ذلك تم تلقيحه.
والأربعاء الماضى، تلقت إسرائيل شحنتها الأولى من لقاح فيروس كورونا وتوقعت الشركة الموزعة أن يتوافر لها ما يكفى لتطعيم نحو ربع السكان بحلول نهاية العام.
وقالت شركة تيفا للصناعات الدوائية الموزعة للقاح إن إسرائيل ستبدأ فى طرحه يوم 20 ديسمبر.
وسجلت إسرائيل أكثر من 370 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 3057 حالة وفاة، أما عدد الحالات التى تماثلت للشفاء فناهزت الـ344 ألفا.
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