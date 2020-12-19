كامالا هاريس: 3 ملايين طالب أمريكي ليس لديهم إنترنت منزلي 

قالت كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين إن 3 ملايين طالب أمريكي لا يستطيعون الوصول إلى خدمات الإنترنت من منازلهم.
وفي تغريدة على "تويتر"، كتبت هاريس: "هذه المشكلة جعلت المدارس في العديد من المقاطعات تتدافع للبحث عن وسائل يمكن عن طريقها الوصول إلى التلاميذ في مدارسهم، لاستكمال المناهج الدراسية".
وتابعت: "سواء استمر وباء كورونا أو انتهت تلك الأزمة العالمية، سأواصل العمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن، للتوسع في توفير خدمات الإنترنت حتى يصبح متاحا لكل مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كامالا هاريس: 3 ملايين طالب أمريكي ليس لديهم إنترنت منزلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.