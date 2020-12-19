كامالا هاريس: 3 ملايين طالب أمريكي ليس لديهم إنترنت منزلي 

قالت كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين إن 3 ملايين طالب أمريكي لا يستطيعون الوصول إلى خدمات الإنترنت من منازلهم.

وفي تغريدة على "تويتر"، كتبت هاريس: "هذه المشكلة جعلت المدارس في العديد من المقاطعات تتدافع للبحث عن وسائل يمكن عن طريقها الوصول إلى التلاميذ في مدارسهم، لاستكمال المناهج الدراسية".

وتابعت: "سواء استمر وباء كورونا أو انتهت تلك الأزمة العالمية، سأواصل العمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن، للتوسع في توفير خدمات الإنترنت حتى يصبح متاحا لكل مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية".