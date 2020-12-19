الكويت.. تحقيقات حول تورط جنود أمريكيين في سوق سوداء لتهريب لحوم الخنازير

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن تقارير خاصة، أن عملاء خاصين من القيادة المركزية للتحقيقات الجنائية (CID) التابعة للجيش الأمريكي، بدأوا في إجراء تحقيقات جنائية داخلية، حول مدى ضلوع جنود أمريكيين متمركزين في الكويت، في سوق سوداء، لتهريب وترويج لحوم الخنزير خارج معسكراتهم، منتهكين بذلك القوانين الكويتية.

ووفقًا لما أورده موقع taskandpurpose.com، المتخصص في متابعة شؤون القوات الأمريكية المنتشرة خارج الولايات المتحدة، فإن قادة تمركزات القوات الأمريكية الموجودة في الكويت، أصدروا تعميمات داخلية عاجلة، نصت على أنه «سيتم التوقف عن بيع منتجات لحوم الخنزير في داخل المعسكرات، وذلك بسبب ظهور سوق سوداء تقوم بتهريب وبيع تلك اللحوم خارج حدود معسكرات التمركز».

وحذر التعميم من أن عقوبة تهريب وبيع لحوم الخنزير خارج المعسكرات «هي السجن مدى الحياة» ناهيك عن احتمال الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات المحلي الكويتي حيث تصل وفق المادة 13 من القانون 112/2013 عقوبة بيع لحوم الخنزير إلى الحبس بين 3 أشهر و3 سنوات.

وذكرت مصادر مطلعة أن هذا القرار جاء على خلفية معلومات أفادت بأن بعض الجنود دأبوا على شراء كتل لحوم الخنزير المجمدة داخل المعسكر بما يعادل 30 دولارًا للكتلة ثم تهريبها خلسة إلى خارجه ليبيعوها في سوق سوداء بما يعادل 200 دولار للكتلة.

ونقل الموقع عن كريس جراي، الناطق الرسمي باسم القيادة المركزية للتحقيقات الجنائية (CID)، تأكيده أن محققين تابعين للقيادة قد بدأوا فعليًا في إجراء تحريات شاملة حول الجوانب المتعلقة بضلوع جنود أمريكيين في الكويت في خلق تلك السوق السوداء والمشاركة فيها.