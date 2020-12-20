رابط الوصول إلى منصة سلفة الإلكترونية 1442 للحصول على تمويل طارئ

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية الوصول إلى منصة سلفة الإلكترونية من أجل الحصول على تمويل سريع وطارئ، وذلك من أجل تحسين مستوى الدخل إلى الأسر السعودية للموظفين في القطاعين الخاص والعام، ويسعى الكثير من الموظفين في مستوى الدخل، كما وتعتبر هذه المنصة هي منصة إلكترونية تعمل على تقديم التمويلات بشكل سريع وممتاز إلى المواطنين، كما وتعمل المنصة الإلكترونية على تقديم قرض طارئ يصل إلى 5000 ريال سعودي في ربع ساعة فقط دون الحاجة إلى تحويل راتب أو ما شابه ذلك.

متوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة.

فترات سداد سهلة ومجدولة.

هامش ربح تنافسي.

إیداع فوري سریع.

مميزات منصة سلفة الإلكترونيةشروط الحصول على تمويل عبر منصة سلفة

سوف نستعرض لك عزيزي الزائر كافة الشروط اللازمة من أجل الحصول على تمويل عبر منصة سلفة الإلكترونية من خلال الشروط ما يلي :-

أن یكون المتقدم سعودي الجنسیة.

ألا یقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

التمویل متوفر بدون تحویل راتب.

ألا تقل فترة العمل عن ستة أشهر عند التقدم بالطلب.

الحد الأدنى للراتب 3,000 ریال سعودي.

كيفية الحصول على تمويل عبر منصة سلفة

قم بتحديد قيمة التمويل والمبلغ الطارئ الذي تحتاجه لهذه الفترة، ثم حدد الفترة التي تراها مناسبة من أجل العمل على سداد المبلغ المطلوب منك عزيزي الموظف، ويمكنك عزيزي الزائر الوصول إلى منصة سلفة الإلكتروني