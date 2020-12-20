إصابات كورونا فى إفريقيا تتخطى 2.5 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وطبقا لإحصاء "رويترز"، تشهد دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وموريتانيا وغانا وساحل العاج زيادة حادة فى الحالات وتسجل معدلات قياسية تقريبا من الإصابات.
وساعدت إجراءات سريعة مثل فرض قيود على السفر وإغلاق الحدود عدة دول فى إفريقيا، على الحد من انتشار العدوى مع تسجيل الحالات الأولى من الإصابة فى مارس، لكن الآثار الاقتصادية لتلك الإجراءات دفعت الحكومات إلى تخفيفها.
وطبقا لتحليل "رويترز" سجلت إفريقيا نحو 454 ألف حالة جديدة خلال الثلاثين يوما الماضية أى نحو 18 بالمئة من إجمالى الإصابات وعددها 2.5 مليون حالة.
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