سوريا تسجل 10 حالات وفاة و122 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في سوريا تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات جراء فيروس كورونا في سوريا إلى 10050 حالة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا". وسجلت سوريا 10 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في سوريا إلى 601 حالة. كما أعلنت الصحة السورية عن شفاء 51 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 4737 حالة. فيما وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى مايزيد عن 76 مليون حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 1.6 مليون وفاة.

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