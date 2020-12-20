موعد امتحان الازهر الترم الأول ابتدائي وإعدادي وثانوي 2021

نقدم موعد امتحان الازهر حسب ما قررته مشيخة الأزهر والإدارات التعليمية بعد تنظيم مواعيد الجداول لامتحانات نصف العام الدراسي 2020-2021، ومن الجدير بالذكر لكم أن الامتحانات تم تقديمها وقد كان من المقرر أن تكون في نهاية يناير، فتقدمت لبدايات الشهر.

موعد امتحان الازهر

مؤخرا أعلن قطاع المعاهد الأزهرية والمسؤول عن التعليم الأساسي في الأزهر الشريف، أعلن عن تنظيم مواعيد الامتحانات لسنوات النقل في كل من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وكذلك الشهادة الابتدائية الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021، وقد أعلنت المواعيد الخاصة ببداية ونهاية الاختبارات وكذا جداول الاختبارات المفصلة بالمواد والأيام.

موعد امتحانات الأزهر 2021 امتحانات ابتدائي أزهر 2021

وكانت مواعيد الامتحانات الخاصة بالترم الأول (الفصل الدراسي الأول) لسنوات النقل في المرحلة الابتدائية في الأزهر الشريف كالتالي:

تقرر أن كلا من الصف الرابع والخامس الابتدائي ستكون امتحاناتهم بداية من يوم السبت 2 يناير 2021

مواعيد امتحانات الشهادة الابتدائية أزهر 2021

أعلن قطاع المعاهد في الأزهر عن أن الموعد الرسمي من أجل بدأ امتحانات الشهادة الابتدائية تقرر أن يكون هو يوم الخميس 14 يناير 2021. وتنتهي في الأربعاء، العشرين من يناير 2021.

مواعيد امتحانات إعدادي أزهر 2021

تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية في يوم الأربعاء 6 يناير 2021، وقد تقرر أن تنتهي الامتحانات في يوم الأربعاء 13 يناير 2021

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية أزهر 2021

أعلن قطاع المعاهد في الأزهر عن أن الموعد الرسمي من أجل بدأ امتحانات الشهادة الإعدادية تقرر أن يكون هو يوم الخميس 14 يناير 2021. وتنتهي في الخميس، 21 من يناير 2021.

مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية أزهر 2021

وتقرر ضمن جدول الامتحانات للأزهر 2021 أن امتحانات الأول والثاني الثانوي علمي وأدبي ستبدأ يوم السبت 23 يناير 2021، وتقرر أن تنتهي بحلول يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021.

إجازة نصف السنة للمعاهد الأزهرية 2021

وفقا للجدول المخطط فإن الإجازة الخاصة بنصف العام سوف تبدأ رسميا يوم 6-2-2021، وسوف تستمر مدة أسبوعين كاملين حيث تنتهي رسميا يوم 18-2-2021. وبالطبع تختلف البداية حسب الصف، إذ تنتهي بعض الصفوف مبكرا من اختباراتها.

يحسب أن الأزهر أعلن عن الخطوات الدقيقة للوقاية من فيروس كورونا داخل لجنات اختبارات الفصل الدراسي الأول للمراحل الثلاثة، حيث تذكر المنهجية وجود 12 طالبا فقط داخل اللجنة مع منع الدخول بدون الكمامة وتوفير طبيب في كل لجنة.

