رابط الحصول على المساعدة المقطوعة وموعد صرفها وشروطها وخطوات التقديم

المساعدة المقطوعة ، من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين، من أجل الاستفادة منها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وهى عبارة عن منحه تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب السعودي أصحاب الدخل المحدود، والأسر الفقيرة وأصحاب العجز الجزئي والكلي، وهى الأسر الأكثر احتياجاً لتعينهم على الحياة الصعبة التي يمرون بها، وترفع من مستواهم المعيشي، وينتظر الكثير من المواطنين موعد صرف هذه المنحة لتساعدهم على قضاء حوائجهم اليومية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وموعد الصرف وشروط الحصول عليها، من خلال رابط المساعدة المقطوعة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

سوف نتعرف معكم على الشروط التي وضعتها المملكة للحصول على المساعدات المقطوعة وهى كالتالي:-

أن يكون عمر المتقدم لا يقل على 35 عاماً. أن يكون مواطن سعودي الجنسية وزوجته سعودية. يجب أن يكون المتقدم ليس له أي سجل تجاري أو أرض أو ممتلكات عقارية. إذا كان المواطن أعزب فيجب ألا يزيد دخله عن 3000 ريال سعودي. إذا كان المواطن متزوج فيجب ألا يزيد راتبه عن 8600 ريال سعودي. يجب أن يكون المواطن مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

الفئات التي تستحق الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية الفئات التي تستحق الحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-

الشيوخ وكبار السن حتى لوكان لديهم معاش ضمان اجتماعي.

الأرامل والمطلقات المسئولين عن إعالة الأسرة.

السجناء اللذين يوجد لديهم أبناء.

أصحاب العجز ومن لديهم إعاقة دائمة.

السعودية المتزوجة من أجنبي وليس لديها دخل ثابت.

تصرف للسيدة المتزوجة من مدمن مخدرات ولا يصرف عليهم.

طريقة التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة

يوجد بعض العديد من الخطوات التي يجب إتباعها للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-