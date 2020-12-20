رابط الحصول على المساعدة المقطوعة وموعد صرفها وشروطها وخطوات التقديم

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المساعدة المقطوعة ، من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين، من أجل الاستفادة منها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وهى عبارة عن منحه تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب السعودي أصحاب الدخل المحدود، والأسر الفقيرة وأصحاب العجز الجزئي والكلي، وهى الأسر الأكثر احتياجاً لتعينهم على الحياة الصعبة التي يمرون بها، وترفع من مستواهم المعيشي، وينتظر الكثير من المواطنين موعد صرف هذه المنحة لتساعدهم على قضاء حوائجهم اليومية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وموعد الصرف وشروط الحصول عليها، من خلال رابط المساعدة المقطوعة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.شروط الحصول على المساعدة المقطوعة
سوف نتعرف معكم على الشروط التي وضعتها المملكة للحصول على المساعدات المقطوعة وهى كالتالي:-
- أن يكون عمر المتقدم لا يقل على 35 عاماً.
- أن يكون مواطن سعودي الجنسية وزوجته سعودية.
- يجب أن يكون المتقدم ليس له أي سجل تجاري أو أرض أو ممتلكات عقارية.
- إذا كان المواطن أعزب فيجب ألا يزيد دخله عن 3000 ريال سعودي.
- إذا كان المواطن متزوج فيجب ألا يزيد راتبه عن 8600 ريال سعودي.
- يجب أن يكون المواطن مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.
حددت وزارة الموارد البشرية الفئات التي تستحق الحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-
- الشيوخ وكبار السن حتى لوكان لديهم معاش ضمان اجتماعي.
- الأرامل والمطلقات المسئولين عن إعالة الأسرة.
- السجناء اللذين يوجد لديهم أبناء.
- أصحاب العجز ومن لديهم إعاقة دائمة.
- السعودية المتزوجة من أجنبي وليس لديها دخل ثابت.
- تصرف للسيدة المتزوجة من مدمن مخدرات ولا يصرف عليهم.
طريقة التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة
يوجد بعض العديد من الخطوات التي يجب إتباعها للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- القيام بالضغط على مستخدم جديد.
- القيام بإدخال البيانات رقم الجوال ورقم الهوية وتاريخ الميلاد.
- نقوم بتأكيد رقم الجوال الذي قمنا بإدخالة.
- إنشاء باسورد وتأكيدة مرة أخرى.
- سوف يستقبل الهاتف الذي قمت بتسجيله رسالة نصية برمز التأكيد.
- نقوم بتسجيل الرمز على الصفحة التي سوف تنتقل إليها تلقائياً.
- نقوم في هذه الصفحة الجديدة بإدخال الاسم رباعي.
- نقوم بإختيار الاسم سواء كان ذكر أو أنثى.
- نقوم بتسجيل الوظيفة، ونوع التعليم الذي حصلنا عليه.
- نوضح مدى القدرة على العمل، وإدخال العمر.
- إدخال العنوان البريدي، واسم المدينة والحي، والشارع.
- إدخال رقم جوال بديل، والبريد الإلكتروني.
- القيام بكتابة الحساب البنكي، وتوضيح الدخل.
- الضغط على تسجيل.
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