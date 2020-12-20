طرق شحن شدات ببجي مجانا من موقع شدات UC للشحن في لعبة ببجي موبايل

طرق شحن شدات ببجي موبايل مجانا ويعتبر هذا الموقع من المواقع الشهيرة للعبة ببجي موبايل للشراء من خلاله شحن شدات ببجي UC، حيث إنه يعتبر من أرخص المواقع لعبة ببجي لشراء الشدات منها وهناك كثير من طرق الشحن والعديد سوف نوضحها لكم في هذا المقال.

طريقة الشحن شدات ببجي من خلال الآي دي : حيث يمكنك الشحن من خلال لعبة ببجي شحن شدات من من أسهل الطرق داخل الموقع الموثوق به والمعتمد والأمن من خلال الاي دي أو رقم الهاتف أو اسم المستخدم حيث يتيح هذا الموقع خاصية الشحن من خلال الآي دي أو رقم الهاتف وهذه الخاصية للعديد من الدول المختلفة.

شحن شدات بيجي عن طريق الرصيد: يقدم لكم الموقع الشحن من UC فقط الذي يعتبر من أفضل المواقع للعبة ببجي للشراء من خلاله دون الحاجة إلى إعطاء البيانات المطلوبة لدخول بكاوي حدوث أي خطأ عند الشحن أو حدوث أي مشكلة فى جوجل بلاي ويجب على المستخدم في بداية الأمر الدخول إلى موقع شراء السادات الخاصة بلعبة ببجي موبايل حيث يضم الموقع بطلب الاي دي الخاص بك ويجب عليك كتابة الآي دي ثم بعد ذلك سوف يظهر اسم اللاعب ثم سوف تأتي الخطوة التالية والتي تكون طريقة الدفع المتاحة إليك ثم بعد اختيار طريقة الدفع سوف تدخل في المتصفح لكي تكتب كمية الشدادات التي تريدها وبعد كتابة الكمية المطلوبة تتعدى الصفحة القادمة ثم كتابة رقم الهاتف في الخانة المطلوبة بعدها يأتي إليك رسالة تأكيد هم يواجهها كان متصفحك إلى إرسال رسالة الى الرقم 2432 لكي تتم عملية الشحن.

في البداية يجب عليك قد دخول إلى الموقع .

. ثم بعد ذلك اختيار البلد الذي تكون بها.

ثم اختيار عدد العملات والباقات الذي تريد شرائها.

ثم بعد ذلك تأتي إليك طريقة الشحن لك كمية الشحن المطلوبة فورا.

وهاهنا قد أنهينا المقال وقد وضحنا كيف يتم شحن شدات ببجي عن طريق الاي دي وعن طريق الرصيد وكيفية الدخول إلى الموقع لشراء الشهادات المطلوبة.