قيود صارمة على السفر في إسرائيل مع تزايد حالات كورونا

فرضت إسرائيل قواعد جديدة مرتبطة بفيروس كورونا تلزم السكان العائدين إلى البلاد اعتبارًا من الأحد بالعزل الذاتي، وتنهي الإعفاءات الممنوحة للقادمين من عدد قليل من البلدان التي كانت مصنفة سابقًا على أنها "خضراء".

وفي سياق متصل، تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضد كوفيد -19 مساء السبت بالتزامن مع إطلاق حملة التطعيم الوطنية.

وتلقى نتانياهو (71 عامًا) لقاح فايزر/بايونتيك في مستشفى شيبا في رمات غان بالقرب من تل أبيب، وفقًا لمراسل فرانس برس.

وقالت وزارة الصحة في بيان "اعتبارًا من 20 ديسمبر، سيتم اعتبار جميع الدول حمراء وسيتعين على جميع العائدين العزل لمدة 14 يومًا".

ولم تذكر الوزارة أي تغيير في القواعد الخاصة بالمسافرين الأجانب، رغم أن مجلس الوزراء الإسرائيلي من المتوقع أن يعلن قيوداً جديدة بشأن فيروس كورونا.

وجاء في بيان أنّ المسافرين الإسرائيليين الموجودين بالفعل في البلدان الخضراء والذين سيعودون بحلول 26 ديسمبر سيتم إعفاؤهم من قواعد الحجر الصحي الجديدة.

وسجّلت إسرائيل أكثر من 370 ألف إصابة بكوفيد-19 منذ تسجيل أول حالة مؤكدة في فبراير.

وتوفي ما يزيد قليلاً عن ثلاثة آلاف شخص في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي تسعة ملايين نسمة.

وفرضت إسرائيل إغلاقًا ثانيًا على مستوى البلاد في سبتمبر، حين كان لديها أحد أعلى معدلات الوفيات نسبة لعدد السكان في العالم.

ومذاك تم تخفيف القيود تدريجيًا ولكن أعداد الحالات ارتفعت مجددا.