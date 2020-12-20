الآن جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي الفصل الأول 2020-2021 بمحافظة القاهرة

نستعرض معكم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة للترم الأول 2020-2021 وقد تعاظم الاهتمام بالشهادة الإعدادية ، وذلك لكونها شهادة إتمام التعليم الأساسي، فهي الشهادة التعليمية الأولى التي يحصل عليها الطلاب في طريق مسيرتهم التعليمية، خاصة بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بإلغاء الشهادة الابتدائية، وجعل جميع سنوات المرحلة الابتدائية مجرد سنوات نقل عادية، أما عن موعد بداية امتحانات الشهادة الإعدادية والجدول الخاص بتلك الامتحانات، فسنتناوله تفصيلاً من خلال هذا التقرير، فقد تم اعتماد الجدول والذي يبدأ بامتحان اللغة العربية يوم السبت الموافق يوم 30 يناير 2020، وتنتهي الامتحانات بمادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، قامت بإرسال جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لعموم مدارس المحافظة، وأكدت الوزارة على مديري المدارس الإعدادية على ضرورة القيام بتعليق تلك جدول الامتحان بأماكن ظاهرة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وذلك كما صرح “محمد عطية” مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

جدول امتحان الشهادة الإعدادية ترم أول 2020-2021 محافظة القاهرةنتيجة أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2020-2021

بعد انتهاء فترة اختبارات الشهادة الإعدادية وجميع الصفوف الدراسية بمرحلة التعليم الأساسي، بدأ من المرحلة الابتدائية وحتى الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة،يبدأ البحث عن نتيجة الطلاب، هذا وتقدم مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة خدمة الاستعلام الإلكترونية عن نتائج الطلاب من خلال رابط بوابة التعليم الأساس للنتائج، حيث يمكن زيارة الرابط التالي للتعرف على جميع نتائج الطلاب.

في حال كان لديكم أي استفسارات بخصوص جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي أو أي استفسار بخص العملية التعليمية، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنسعى جاهدين للإجابة على جميع استفساراتكم، مع خالص أمانينا للجميع بالتوفيق والنجاح.