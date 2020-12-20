مسئولون أمريكيون: ترامب يفكر في إعلان الأحكام العرفية وإلغاء نتيجة الانتخابات

يشعر كبار المسئولين في إدارة ترامب بالقلق بشكل متزايد من أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته قد يطلق العنان لسلطة الحكومة - ويسيئ استخدامها - في محاولة لإلغاء النتيجة الرسمية للانتخابات بفوز منافسه جو بايدن.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، قال مسؤولون إن ترامب يقضي وقتًا طويلا مع الأشخاص الذين يعتبرونهم مثيري الشغب أو أصحاب نظريات المؤامرة، والذي يميلون تجاه ارتكاب الانتهاكات الصارخة للسلطة، وذلك قبل 32 يوما من تسليم السلطة بشكل كامل للرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضاف الموقع أن مخاوف المسؤولين تشمل اهتمام ترامب بالحديث الجامح لمستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين عن الأحكام العرفية. طرح فكرة أمر تنفيذي للسيطرة على آليات التصويت؛ وشبح حصول سيدني باول، محامية المؤامرة الانتخابية، على سلطة حكومية وتصريح أمني رفيع المستوى.

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنه عندما يقوم ترامب بإعادة تغريد التهديدات بوضع سياسيين في السجن، ويقضي وقته في التحدث إلى مناصري نظريات المؤامرة يقولون علانية أن إعلان الأحكام العرفية ليس بالأمر الكبير، "فمن المستحيل ألا تبدأ في القلق بشأن كيفية انتهاء ذلك".

وأضاف المسؤول: "الأشخاص القلقون والعصبيون ليسوا بيروقراطيين ضعفاء التفكير الذين نكرههم. هؤلاء هم الأشخاص الذين عانوا من الجنون والفوضى أكثر من أي مسؤول إداري في التاريخ".

تضمنت الأفكار السيطرة على آليات التصويت، مع كون باول مستشارًا خاصًا لتفقد الآليات، وفقًا لمصدر مطلع على الاجتماع.

وقال المصدر إن مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني ورئيس الموظفين مارك ميدوز "رفضا بقوة وبشكل متكرر الأفكار التي طرحها سيدني باول".

وضم الاجتماع فلين، الذي عفا عنه ترامب في نوفمبر، وهو من المشاهير الذين رفضوا الانتخابات.