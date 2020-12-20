رابط منصة مدرستي دخول الاختبار النهائي للطلاب عن بُعد 1442 وشرح إرسال الحل للإدارة عبر madrasati sa

وفرت منصة مدرستي دخول الاختبار النهائي للطلاب عن بُعد في ظل الظروف الحالية التي تمر بها كافة أنحاء العالم بسبب انتشار الوباء، هذا جاء ضمن خطة وزارة التعليم السعودية بعد أن دشنت تطبيق توكلنا مدرستي تسجيل الدخول للتعليم عن بعد والحفاظ علي صحة الجميع، كان هذا من أجل استمرار رؤية 2030 بالمملكة ونجاح العملية التعليمية بالتوازي مع نظام نور برقم الهوية لنتائج الطلاب والخدمات التعليمية، وحرصاً منا خلال ’’ثقفني’’ نقدم إليكم طريقة سهلة لإرسال الاختبارات النهائية عبر رابط مدرستي التعليمية والذي نرفقه لكم بعد الشرح التفصيلي وكيفية الدخول واستخدام المنصة للاختبار بكل سهولة مع بداية مواعيد الاختبارات عبر المنصة مدرستي للاختبارات الإلكترونية والتعليم عن بُعد.

منصة مدرستي دخول الاختبار 1442

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن آلية الاختبار النهائي للطلاب عبر توكلنا مدرستي 1442، وتم توفير شرح مبسط لهذه الآلية التي سيتم تطبيق الاختبارات وفقها بنهاية الفصل الدراسي الأول، وبعدها يوفر نظام نور نتائج الطلاب 1442 الفصل الأول، هذا عن طريق رابط نور برقم الهوية لنتائج الطلاب الذي يتم تفعيله من الوزارة عند الانتهاء من فترة الاختبارات، وقبل تسجيل الدخول الاختبار النهائي نوفر لكم شرح هذه الآلية في عجالة.

شرح آلية الاختبار النهائي للطلاب

جاءت آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من وزارة التعليم بشكل رسمي لجميع الطلبة والطالبات، ويظهر خلال الفيديو الآتي شرح تفصيلي لهذه الآلية والتي سنرفق لكم الوثيقة الخاصة بها أيضاً قبل إجراء تسجيل الدخول منصة مدرستي 1442.

أتضح من الفيديو السابق شرح سريع لآلية الاختبارات، والوثيقة الآتية يتضح لنا منها التوزيعة النهائية للدرجات.

تعرفنا علي الآلية في عجالة سريعة، ونرفق لكم الآن رابط منصة مدرستي الاختبار النهائي للطلاب من أجل اختبار الرياضيات وكافة الاختبارات.

رابط منصة مدرستي دخول الاختبار

أرفقنا إليكم الآن رابط مدرستي تسجيل دخول اختبار الطالب النهائي، وذلك يتضح وفق الخطوات الآتية:-

يجب الدخول إلي رابط المنصة الإلكتروني، https://schools.madrasati.sa/.

يجب إجراء تسجيل الدخول مدرستي باستخدام بياناتك الشخصية ’’اسم المستخدم، كلمة المرور’’.

يجب أن لا تنسي إدخال رمز التحقق الظاهر علي الشاشة، وبعدها الضغط علي دخول.

يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لحضور الاختبارات النهائية والتسليم خلال الموعد.

يجب التزام الإرشادات الآتية لمن يريد الحصول علي أعلي الدرجات.

كانت هذه الإرشادات من وزارة التعليم السعودي، هدفها هو مساعدة الطلاب علي تسجيل الدخول منصة مدرستي 1442 للاختبار النهائي والتفوق.

شرح كيفية إرسال اختبار مدرستي

وضحنا كيفية التسجيل عبر توكلنا مدرستي التعليمية، ويمكنكم الآن التعرف خلال عجالة سريعة علي الطريقة السليمة لإرسال الاختبار النهائي ونماذج الحل للإدارة المدرسية عبر المنصة الإلكترونية باستخدام مايكروسوفت فورمز.

وضح لنا الفيديو السابق شرح في عجالة سريعة، يمكنكم تطبيق هذه الخطوات عند استخدام رابط مدرستي الاختبار النهائي للطلاب.