تواصل ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا في فرنسا

لا تزال أعداد الإصابات بكوفيد-19 المسجّلة في فرنسا أعلى من 15 ألفًا في اليوم، وفق الأرقام الرسمية المنشورة.
وبلغ عدد الإصابات الجديدة 17565 إصابة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 15674 إصابة قبل يوم.
واستقرت نسبة الفحوص الإيجابية عند 5,6 بالمئة، مقابل 5,9 بالمئة قبل يوم. وبلغت النسبة 6,4 بالمئة في 8 ديسمبر، قبل تبني منهجية إحصاء مختلفة.
وتوفي 190 شخصا نتيجة الفيروس في المستشفيات الجمعة، من بين إجمالي 60418 وفاة منذ ظهوره في مارس.
ويفترض أن تبدأ فرنسا حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في الأسبوع الأخير من ديسمبر.
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