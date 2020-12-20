وفيات كورونا فى أمريكا ترتفع إلى 313 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالى إصابات فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة ارتفع إلى 17 مليونا و391.270، بزيادة 403.359 حالة عن الإحصاء السابق.





وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أوضحت المراكز الأمريكية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات زاد إلى 312.636 بعد تسجيل 2756 وفاة جديدة. وأشارت المراكز إلى أن حصيلتها لإصابات فيروس كورونا تشمل البيانات المسجلة حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التى نشرتها قبل ذلك بيوم.

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