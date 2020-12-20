حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 20-12-2020 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس في مصر اليوم , مع دخول الشتاء اصبحت حالة الطقس في مصر غير مستقرة، حيث ان هناك الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية من حيث وجود شبورات يومية، على مستوى الجمهورية وتعلن هيئة الأرصاد الجوية كل يوم عن أرصاد يوم بيوم كما انهم يتوقعون حدوث الأمطار وأن كان الجو سوف يكون دافئ او بارد وهذا الأمر يفيد المواطنين كثيرا من حيث الاستعداد ان كانت هناك الأمطار أو وجود شبورة وذلك للانتباه فى السير الى العمل أو فى الأهتمام بالبس وفيما يلي سوف نتحدث عن حالة الطقس في مصر اليوم.

حالة الطقس في مصر اليوم

الوضع بدأ مستقر مع دخول فصل الشتاء ولكن سرعان ما تغير الوضع، الى وجود أمطار غزيرة قامت بهدم الكثير من المباني وكانت الأمطار منذ منتصف شهر نوفمبر وأدى ذلك إلى غرق بعض الشوارع وقد تعرضت القاهرة والجيزة إلى أمطار غزيرة.

وقامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن ذلك مسبقا، حتى يأخذ الجميع حذرة من هذه الأمطار، كما أن ما حدث في الإسكندرية كان غير متوقع تماما فلقد استمرت الامطار اكثر من ٢٤ ساعة.

وقامت المدارس بإعطاء إجازة فى هذه الأيام إلى أن استقر الوضع وقامت الحكومة بسحب المياه من الشوارع ومساعدة من تضرر اثناء الأمطار، سواء كانت مصالح حكومية او منازل تضررت من هذه الأمطار .

ان كانت الأحوال الجوية غير مستقرة تتعطل بعض المصالح الحكومية، مثل المدارس أو المستشفيات من حيث انقطاع الكهرباء أو غرق بعض الشوارع، وكذلك تضرر بعض المشاريع الصغيرة مثل المحلات الصغيرة أو أصحاب المطاعم وغيرهم من المشاريع.

كما أن السوء قد يصل بموت البعض او إصابتهم ببعض الإصابات مثل وقوع بعض المباني أو حدوث ماس كهربائي نتيجة لوجود أعمدة في الشوارع ونزول الأمطار عليها، لذلك أصبح الاهتمام أكثر بالأرصاد الجوية حتى يكون هناك علم بحدوث أمطار أو وجود شبورة قد تعيق الطرق وتسبب حوادث السيارات ان لم يكن السائق منتبه لوجود شبورة فى ذلك اليوم ونجد كل سائق يهتم بسماع الأرصاد الجوية يوميًا.

أما عن حالة الطقس فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية اعتدال الطقس على القاهرة، وعلى السواحل الشرقية والغربية، بينما ستكون الرياح على شمال الصعيد معتدلة، ودافئة على جنوب الصعيد، كما أنه من الممتوقع أيضًا احتمالية حدوث أمطار خفيفة على الكثير من المناطق، منها مطروح ومحافظة الإسكندرية، ودمياط، بالعلاوة إلى بورسعيد.