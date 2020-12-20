هولندا تحظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا

وقالت وزارة الصحة الهولندية إنها "توصى بأن يتم تقييد أى إدخال لهذه السلالة الفيروسية من المملكة المتحدة قدر الإمكان عن طريق الحد أو التحكم فى تحركات الركاب من المملكة المتحدة"، بحسب وكالة فرانس برس.
وفى وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تتواصل مع المسؤولين البريطانيين بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها "ستعلن كل ما تعرفه عن خصائصها".
وقالت منظمة الصحة العالمية: "سيواصل (المسؤولون البريطانيون) مشاركة المعلومات ونتائج تحليلاتهم والدراسات الجارية. سنقوم بتحديث الدول الأعضاء والجمهور بينما نتعلم المزيد عن خصائص هذا الفيروس المتغير وأى آثار".
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون وعلماء قالوا، يوم السبت، إن "سلالة جديدة من فيروس كورونا تم تحديدها فى المملكة المتحدة أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 70 فى المئة، لكن لا يُعتقد أنها أكثر فتكًا وإن اللقاحات يجب أن تظل فعالة".
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