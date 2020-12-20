فرنسا تسجل أكثر من 17 الف إصابة بفيروس كورونا خلال 4 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 189 وفاة و17.565 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى الـ24 ساعة الأخيرة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 189 وفاة و17.565 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 60.418، فيما وصل إجمالى عدد الإصابات إلى 46.055.

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