منصة مدرستي التعليمية تسجيل دخول اختبار الفصل الأول ١٤٤٢هـ

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منصة مدرستي التعليمية تسجيل دخول ، من أكثر ما يتم البحث عنه في الفترة الحالية من قبل جميع الطلاب في المملكة العربية السعودية، ويتم البحث أيضاً عن موعد الاختبارات للفصل الدراسي الأول ، لذلك شهدت محركات البحث نسبة عالية من البحث عن الرابط الخاص بـ منصة مدرستي، حتى يتمكن الطلاب من حضور الاختبارات الالكترونية للفصل الدراسي الأول ، وذلك بعد اتخاذ القرار بالتعليم عن بعد لعدم إصابة الطلاب، وسيتم أيضاً أداء الاختبارات الكترونيا للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب في مجمل الأراضي السعودية، وفي مقال اليوم متابعينا سوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بـ تسجيل الدخول منصة مدرستي السعودية لحضور الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول.منصة مدرستي التعليمية تسجيل الدخول
منصة مدرستي هي منصة تم إنشاؤها من قبل وزارة التربية والتعليم هذا العام، وذلك لاستكمال لعام الدراسي الحالى عن بعد، حفاظاً على صحة الطلاب من انتشار الإصابات بينهم، ومن الجدير بالذكر أنه تم توفير جميع الخدمات التعليمية، والأدوات الدراسية وجميع الفيديوهات الخاصة بشرح كافة المناهج الدراسية على هذه المنصة، لكى يحصل جميع الطلاب على شرح المواد المقررة عليهم، ويتم أيضاً عمل اختبارات الطلاب من وقت للآخر، حتى يتم تقييم المستوى الدراسي للطلاب، ويتم أيضاً أداء اختبار الفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي.
خطوات تسجيل منصة مدرستي
أكدت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية على جميع الطلاب أنه يجب تسجيل الدخول إلى مدرستي ، حتى يتم الحصول على شرح الدروس الخاصة بكل مرحلة تعليمية، ويتم أيضاً حضور الاختبارات الالكترونية ، ويمكن لجميع الطلاب التسجيل في منصة مدرستي لحضور اختبار الفصل الدراسي الأول عن طريق الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى رابط منصة مدرستي
- ثم يتم النقر على الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت
- ثم يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة
- وبعد ذلك يتم اختيار الدروس التى يرغب الطلاب في متابعتها
- قدمنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بـ منصة مدرستي تسجيل دخول ، ورابط المنصة حتى يتم الدخول بكل سهولة لجميع الطلاب والطالبات، كما يمكن ترك الاستفسارات الضرورية أسفل التقرير حتى يتسنى لنا الرد بأسرع وقت.
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