حل مشكلة تأخر الدخول إلى الاختبار منصة مدرستي

حل مشكلة الدخول إلى الاختبار تبدأ الاختبارات النهائية لطلاب المملكة العربية السعودية الفصل الدراسي الأول غدا الأحد 20 ديسمبر 2020 من خلال منصة مدرستي الالكترونية ، وسنعرض لكم وخاصة للمعلمين المكلفين من قبل الوزارة بحل مشكلة الطلاب للدخول إلى الاختبار على منصة مدرستي وإعاةة الدخول مرة أخرى إلى الاختبار فى حالة وجود أي عطل او مشكلة فنية، منعت الطالب من الدخول إلى الاختبار في الموعد المحدد لإجراء الاختبار النهائي للطالب. حل مشكلة الدخول إلى الاختبار وكيفية قيام المعلم بعمل إعادة الاختبار للطلاب في حالة تقديم أحد الطلاب شكوى للمعلم بأنه لم يستطيع الدخول إلى هذا الاختبار في الوقت المحدد، له يقوم المعلم بعمل عدة خطوات على منصة مدرستي لحل هذه المشكلة اتبع الآتي لمعرفة الخطوات: أولا يجب على المعلم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ منصة مدرستي

ثم الضغط على أيقونة المصادر أو على علامة القلم إذا كان المعلم يستخدم الجوال

وبعد ذلك يقوم المعلم بالضغط على كلمة الاختبارات

ومن إدارة الاختبارات يقوم المعلم بتحديثات اختبار نهائي للفصل الدراسي الأول

ومن أيقونة الاختبار يختار المعلم كلمة إرسال الاختبار

وعند فتح صفحة إرسال الاختبار يقوم المعلم بملء البيانات الخاصة بالاختبار من جديد

وكذلك يجب على المعلم تحديد وقت بداية الاختبار ونهايته وكذلك مدة الاختبار بشكل عام

يجب على المعلم وضع وقت جديد لبداية الاختبار وكذلك وقت جديد للنهاية ومدة الاختبار ككل بعدد الدقائق

وبعد ذلك يجب على المعلم النقر على طلاب محددين باستهدافه الطلاب الذين لم يستطيعوا الدخول على الاختبار الوقت المحدد لذلك

يبحث المعلم عن أسماء الطلاب الذين تقدموا بعذر لنتيجة لسوء النت أو مشاكل فنية ويرغبون في أداء الاختبار مرة أخرى

وبعد ذلك التأكيد عن طريق الضغط على كلمة حفظ وسيتم إرسال الاختبارات للطلاب المحددين. حل مشكلة الدخول إلى الاختبار وكيفية قيام المعلم بعمل إعادة الاختبار للطلاب منصة مدرستي الالكترونية منصة مدرستي الالكترونية أطلقتها وزارة التعليم السعودية ليتسنى للطلاب السعوديين استكمال التعليم من خلالها ومتابعة دروسهم إلكترونيا والتواصل مع المعلمين، كما أتاحت خدمة الدخول على الاختبارات النهائية الخاصة بالطلاب ومعرفة أيضا نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442.

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