مواعيد الاختبار النهائي عبر منصة مدرستي 1442

مواعيد الاختبار النهائي 1442 للفصل الدراسي الأول قد اقتربت، وتعددت التساؤلات حول مواعيد الاختبارات على منصة مدرستي و المنصات التعليمية الأخرى، ونظراً لجهود وزارة التربية والتعليم السعودية لتوفير كافة وسائل المساعدة للطلاب خلال العام حتى تسير المنظومة التعليمية بشكل أفضل، وقد قامت الوزارة أيضاً بعدة عمليات تطويرية على المنصة لضمان استفادة الطالب، ولم تقتصر مساعدات الوزارة على الطالب فقط، بل نال المعلم منها أيضاً قسطا وفيرا.

مواعيد الاختبار النهائي 1442 للفصل الأول على منصة مدرستي

رداً على التساؤلات العديدة التي جاءت من قِبل الطلاب وأولياء الأمور، قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن مواعيد الاختبار النهائي والتي ستبدأ بمشيئة الله في يوم 20/12/2020، وقد أتمت الوزارة الاستعداد الخاصة باستقبال الطلاب على منصة مدرستي لأداء الاختبارات، وقد أعلنت الوزارة عن إمكانية عقد اختبارات ورقية للطلاب الذين تخلفوا عن الاختبارات الإلكترونية أو حدث لهم أي عذر منعهم من أداء الاختبار.

كيفية الدخول إلى منصة مدرستي

تعددت الأسئلة أيضاً حول كيفية الدخول إلى منصة مدرستي للطالب والمعلم وذلك نظراً لاقتراب مواعيد الاختبار النهائي، يستعد كلا من الطلاب والمعلمين لتلك الاختبارات على شكلها الجديد :

أولاً يقوم الطالب بالدخول إلى رابط منصة مدرستي الالكترونية

بعد ذلك يقوم الطالب باختيار حساب مايكروسوفت

ثم يكتب الطالب الاسم وكلمة المرور الخاصة به

وأخيراً يقوم الطالب بالضغط على تسجيل الدخول.

إذا تعثرت في الدخول من خلال رابط منصة مدرستي يمكنك الدخول والتسجيل من خلال تطبيق توكلنا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً: يقوم الطالب بتحميل تطبيق توكلنا للآندرويد توكلنا ، و للآيفون

، و بعد ذلك يقوم الطالب بالدخول إلى بوابة منصة مدرستي التعليمية ويقوم بالضغط عليها

ثم كتابة الرقم السري واسم المستخدم المتعلق بأي طالب ثم يقوم بإدخال رمز التحقق الموجود أسفل الحقول

بعد ذلك يدخل الطالب إلى منصة مدرستي بذلك يكون الطالب قد تمكن من الدخول إلى المنصة، والضغط على الأيقونة المراد الدخول إليها مثل حضور الاختبارات، أو حضور درس وما إلى ذلك.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي من توكلنا