الرئيس البرازيلى ينتقد اندفاع العالم لتوفير لقاح كورونا : لا يوجد مبرر

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو الذى يرفض الحصول على أى لقاح للوقاية من فيروس كورونا إن لا يوجد ما يبرر اندفاع العالم لتوفير اللقاح لأنه يرى أن الوباء يقترب من نهايته.





ووفقا لسبوتنيك، قال بولسونارو يوم السبت "الوباء يقترب حقا من نهايته. الأعداد تظهر ذلك ونحن نتعامل مع ارتفاعات صغيرة الآن...لكن الاندفاع لتوفير لقاح ليس مبررا لأنكم تلعبون بحياة الناس"، بحسب رويترز. ولقى بولسونارو انتقادات على نطاق واسع لتهوينه من خطورة كورونا ووصفه لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس بأنه "انفلونزا محدودة" حتى بعدما أصبحت بلاده واحدة من أشد دول العالم تضررا بالوباء. ولا تشير أعداد الإصابات الجديدة بالعدوى إلى نهاية قريبة للجائحة، ففى الأيام القليلة الماضية، أعلنت عدة دول ومنها البرازيل تسجيل أعداد إصابات يومية قياسية.

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