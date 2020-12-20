وزيرة السياحة المغربية: 200 ألف سائح إسرائيلي يزورون المملكة في 2021

قالت وزيرة السياحة المغربية نادية علوى، إنها تتوقع أن يزور المغرب 200 ألف سائح إسرائيلي في عام 2021 المقبل.
وأضافت لإذاعة "كان" العبرية أن "عدد السياح الإسرائيليين الذين سيزورون المغرب سيتضاعف من 50 ألفا إلى 200 ألف بعد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل، في العام 2021 المقبل".
يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة المغرب على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في مقابل اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
وقالت وسائل إعلام مغربية إن المغرب وإسرائيل ستوقعان يوم الثلاثاء المقبل، اتفاقيات تعاون عدة.
ومن المرتقب أن يقود جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، الاثنين المقبل، وفدا أمريكيا إلى إسرائيل، ليقوم بعد ذلك، برفقة وفد إسرائيلي، بزيارة إلى المغرب، في أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، في أعقاب الإعلان الأخير عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.
ولم يكشف الجانب الإسرائيلي عن قائمة الوفد الرسمي المرتقب أن يرافق كوشنر إلى الرباط، فيما ذكرت مصادر مغربية لـ "هسبريس" أن جدول الأعمال الزيارة النهائي لم يحسم بعد.
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