إنجاز مصري رائع.. "بيغ رامي" يتوج بأهم بطولة كمال أجسام

في إنجاز مصري ملفت نجح البطل رامي السبيعي الملقب بـ"بيغ رامي" في التتويج بالميدالية الذهبية لبطولة مستر أوليمبيا 2020، وهي البطولة الأعلى في لعبة كمال الأجسام للمحترفين.
وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.
وشارك رامي السبيعي في "الوزن المفتوح"، حيث نافس الثنائي الأميركي الشهير فيل هيث وبراندن كورى، والإيراني هادى شوبان، وفق ما نقل موقع جريدة "المصري اليوم" القاهرية.
ورغم إصابة "بيغ رامي" بفيروس كورونا في وقت سابق، إلا أنه نجح في الإعداد للبطولة، واستطاع اقتناص اللقب الكبير من هيث الذي حصل عليه 7 مرات متتالية، بحسب الجريدة.
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