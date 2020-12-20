الهند: تسجيل 26 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 26 ألفا و624 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و341 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ 24 ساعة الماضية.





وذكرت البيانات الصادرة من وزارة الصحة، حسبما نقلت قناة (إنديا تى فى) الهندية، أنه بذلك يكون إجمالى حصيلة الإصابات بالفيروس فى أنحاء البلاد قد ارتفع إلى 10 ملايين و31 ألفا و223 إصابة، فى حين وصل العدد الإجمالى للوفيات حتى الآن إلى 145 ألفا و477 وفاة. وارتفع إجمالى عدد المتعافين من الفيروس إلى 9 ملايين و580 ألفا و402 شخصا، بينما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس المعروفة فى البلاد 305 ألفا و344 حالة.

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