تركيا : ارتفاع عدد القتلى فى حريق مستشفى لمصابى كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، اندلع الحريق فى قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بوباء كورونا فى مستشفى فى غازى عنتاب جنوب شرق تركيا، إثر انفجار أنبوب أكسجين من جهاز تنفس صناعى. وقتل 10 أشخاص جراء الحريق، فيما تم نقل المصابين الآخرين إلى مستشفيات مختلفة فى المنطقة. وقال وزير الصحة التركى فخر الدين كوجا، قبل زيارة مقررة للمنطقة: "نشعر بحزن عميق إزاء هذا الحادث المأسوى". يذكر أن تركيا سجلت حتى الآن أكثر من 1.9 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أكثر من 17.600 وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

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