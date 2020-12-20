السودان يستعيد موقعين استراتيجيين من ميليشيات إثيوبيا على الحدود

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "سودان تريبيون"، قالت مصادر عسكرية موثوقة إن الجيش تقدم نحو "خور شد" و"قلع لبان" بعد أن بسط سيطرته على جبل أبو طيور بالفشقة التابعة لولاية القضارف، لافتة إلى أنها مواقع استراتيجية على الشريط الحدودى بين السودان وإثيوبيا، وتقعان داخل الأراضى السودانية بعمق 7 كيلومترات من جبل أبو طيور.

وكان الجيش السودانى بدأ خلال الأسابيع الأخيرة التمدد فى الأراضى التى كانت تحت سيطرة الميليشيات الإثيوبية المدعومة من جيش بلادها، طوال فترة الـ 26 عامًا الماضية.

وقُتل قائد عسكرى سودانى و3 آخرون، إضافة إلى جرح نحو 27 آخرين، الثلاثاء الماضى، إثر كمين نصبه الجيش الإثيوبى والميليشيات المدعومة منه فى منطقة حدودية.

ومن المتوقع أن تعقد أولى اجتماعات لجنة ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا، يوم الثلاثاء المقبل، تزامنًا مع العمليات العسكرية الجارية لاسترداد المناطق السودانية.