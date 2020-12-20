رقم قياسى.. كوريا الجنوبية تتجاوز 1000 إصابة يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 1.097 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يعد رقمًا قياسيًا جديدًا للإصابات اليومية فى البلاد.





وكان آخر رقم قياسى للإصابات اليومية شهدته كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء الماضى، عندما بلغت حالات الإصابة بالفيروس التاجى 1.076 حالة. ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت المراكز الكورية إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء وصلت فى البلاد إلى 49.665 حالة مؤكدة، بينما بلغ عدد الوفيات 674 فى المجمل. وتتجاوز كوريا الجنوبية الألف إصابة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالى، فيما يؤكد بعض خبراء الصحة على حاجة الحكومة لتشديد قواعد التباعد الاجتماعى.

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