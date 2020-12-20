اليمن: إصابة 3 أطفال فى قصف حوثى على تعز

جدة - نرمين السيد - أصيب 3 أطفال بإصابات مختلفة فى وسط تعز اليمنية، مساء أمس السبت، جراء قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيا الحوثى على حى وادى القاضى، إضافة إلى وقوع أضرار متفاوتة بعدد من المنازل.





ووفقًا لموقع الجيش اليمنى "سبتمبر. نت"، اليوم الأحد، قال مصدر عسكرى، إن القصف الحوثى تزامن مع خروج الأطفال من المدارس، وفى وقت انتهاء فترة الاختبارات، وعودتهم إلى منازلهم. وتواصل الميليشيا الحوثية استهداف المدنيين فى مدينة تعز بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والصواريخ، ما يتسبب فى مقتل وإصابة الآلاف من الضحايا، أغلبهم أطفال ونساء.

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