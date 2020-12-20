وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكى جيرى رالف متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت بيجى زوجة رالف، اليوم الأحد، أن زوجها جيرى كان قد أجرى فحوصا كشفت عن إصابته بالفيروس يوم 13 نوفمبر الماضى بعد أن تبين تعرضه للفيروس بولاية مينيسوتا وأنه أدخل إلى غرفة طوارئ بالمستشفى خلال عطلة الأسبوع الماضى بعد ظهور الأعراض عليه.
وكان جيرى رالف قد انتخب فى عام 2016 عضوا بمجلس الشيوخ لمدة أربع سنوات عن ولاية مينيسوتا بعد أن فاز بفارق ضئيل على منافسه الديمقراطى دان وولجاموت بلغ نحو 100 صوت فى إعادة الفرز، لكنه خسر فى انتخابات التجديد على مقعده بالولاية خلال الانتخابات الأخيرة ، وهو يعد من قدامى العسكريين وخدم خلال حرب فييتنام.
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