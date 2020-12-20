أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، وصول أول شحنة من لقاح (فايزر – بيونتيك) الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى الكويت نهاية ديسمبر الجاري.
وأضاف الصباح – في تصريح صحفي اليوم الأحد – أن وزارة الصحة الكويتية تقوم حاليا بإعداد جدول تسليم اللقاح، لبدء خطة التطعيم المقررة، والتي ستنطلق في صالة تم إعدادها في أرض المعارض بمنطقة مشرف، تتيع إلى نحو 10 الاف شخص يوميا، بالإضافة إلى تجهيز صالتين أخرتين بمحافظتي الجهراء والأحمدي، بما يمكن من إتمام عملية التطعيم بكل سلاسة.
وشدد وزير الصحة الكويتي على أن توفير لقاح كورونا تم بعد نجاح التجارب السريرية، واعتماده من الجهات الرسمية الدولية؛ حيث اعتمدت لجنة اللقاحات في سبتمبر الماضي اختيار 3 شركات عالمية لتوريد اللقاح بعد ثبوت فاعليته واعتماده من المنظمات العالمية، وهي أسترازينيكا (أوكسفورد)، و(فايزر – بيونتيك) و(موديرنا).
وفي السياق ذاته، كشف رئيس اللجنة الاستشارية العليا لجائحة كورونا في وزارة الصحة الكويتية الدكتور خالد الجارالله، عن وصول عدد الراغبين في تلقى لقاح كورونا في الكويت من خلال رابط التطعيم الذي دشنته الوزارة إلى أكثر من 60 ألفا حتى الآن.
وأضاف أن المرحلة الأولى من التطعيم، ستشمل حماية الكثر عرضة للاصابة بالفيروس، وهم العاملين بالصفوف الأمامية، كالأطباء والممرضين، وكبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، في حين سيتم بدء تطعيم الحوامل والطفال في مراحل لاحقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة الكويتي: وصول لقاح كورونا قبل نهاية الشهر الجاري.. و60 ألف راغب في التطعيم حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.